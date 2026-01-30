Это позволит снизить износ теплоэлектроцентралей с 61% до 59%.

Министерство энергетики РК продолжает модернизацию энергетической инфраструктуры страны. В 2026 году запланированы масштабные ремонтные работы, которые должны повысить надёжность тепло- и электроснабжения во всех регионах.

— В течение 2026 года планируется отремонтировать 9 энергоблоков, 55 котлов и 51 турбину. Это позволит снизить износ теплоэлектроцентралей с 61% до 59% и постепенно вывести проблемные объекты из зоны повышенного риска, — говорится в сообщении Минэнерго.

Уже второй год в Казахстане реализуется Национальный проект по модернизации энергетики. Программа рассчитана на пять лет и предусматривает масштабное обновление инженерных сетей по всей стране.

— За этот период планируется обновить 1,6 тысячи километров тепловых сетей и 78 тысяч километров электрических сетей. К 2029 году износ тепловых сетей должен сократиться с 52% до 42%, а электрических — с 74% до 45%, — отметили в министерстве.

Модернизация энергетики направлена на то, чтобы система работала стабильно и без перебоев, обеспечивая потребности экономики и населения.