Почти 28% отходов в области в 2025 году направили на переработку.

В 2025 году в области захоронили 134,62 тысячи тонн отходов. Это на 3,42 тысячи тонн меньше, чем годом ранее — в 2024 году объём захоронений составлял 138,04 тысячи тонн. Об этом сообщил на брифинге руководитель департамента экологии по ЗКО Мурат Ермеккалиев.

По его словам, больше половины всех отходов — 73,12 тысячи тонн (54,3%) — было размещено на полигоне твёрдых бытовых отходов города Уральска.

— На полигон ТБО города Аксай вывезли 8,6 тысячи тонн (6,4%) мусора. Ещё 27,8 тысячи тонн (20,7%) захоронено на полигоне компании КПО б.в.. На площадку ТОО «ЖайықТазаҚала» поступило 2,5 тысячи тонн (1,8%) отходов. Оставшиеся 22,6 тыс. тонн (16,8%) были размещены на поселковых свалках по области, — пояснил спикер.

При этом в 2025 году удалось переработать 27,8% твёрдых бытовых отходов, что говорит об объёме переработки и снижении нагрузки на полигоны.