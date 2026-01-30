Мужчина не заметил знак, и вместо разрешенного разворота, совершил поворот.

31-летний Дмитрий Пинясов остался без водительских прав из-за одного поворота, который он совершил, не заметив дорожный знак. Для большинства — обычное нарушение ПДД. Для него — лишиться возможности нормально жить и зарабатывать.

Дмитрий — инвалид с детства. Его заболевание прогрессирует, с каждым годом становится тяжелее работать, а впереди — серьезная операция. Раньше у него была семья, сегодня он остался один. Единственный стабильный доход — пенсия по инвалидности в размере 80 тысяч тенге. Этого едва хватает на лекарства. Чтобы выживать, Дмитрий подрабатывал в такси.

Машина для него не роскошь. Это и способ заработать, и возможность ездить на реабилитацию, к врачам, в санатории. Автомобиль куплен в кредит, который нужно платить каждый месяц.

21 ноября 2025 года Дмитрий ехал по проспекту Абулхаир хана на частный приём к травматологу. Он повернул налево по диагонали — не по встречной полосе. Знак, разрешающий только разворот, он просто не заметил.

— Да, я нарушил. Но не из злого умысла, не создавал аварийной ситуации, не было ДТП. За это предусмотрен штраф, — говорит мужчина. — Но меня лишили прав.

Патрульная машина подъехала сразу, нарушение оформили на месте. Уже 4 декабря 2025 года суд первой инстанции лишил мужчину водительских прав на шесть месяцев.

Мужчина уверен: решение незаконно. Он ссылается на статью 46 КоАП РК, где указано, что лишение водительских прав возможно только в случае грубых нарушений — например, при алкогольном или наркотическом опьянении.

— Я вообще не пью. Нарушил по невнимательности. Я инвалид с детства, у меня бессрочная группа. Машина — мой единственный шанс зарабатывать и лечиться, — говорит Дмитрий.

В суде он озвучил эту норму закона, но услышал в ответ: защита распространяется только на инвалидов первой и второй группы. У Дмитрия — третья.

— В законе этого не прописано. Там сказано об инвалидах в целом, без деления на группы, — настаивает он.

Дмитрий вместе с адвокатом подал жалобу в областной суд. Но и там решение оставили в силе, объяснив это тем, что автомобиль используется для заработка. Мол, если бы он ехал «для личных нужд», например, на реабилитацию, права могли бы не отбирать.

Сам Дмитрий с этим не согласен, автомобиль нужен ему и для работы, и для постоянного лечения.

— Я имею право работать, даже будучи инвалидом. Мне нужно платить алименты, содержать ребёнка. Огромные деньги уходят на лекарства. Я физически не могу работать грузчиком или на стройке, — говорит мужчина.

Дмитрий обратился в прокуратуру, но получил отказ — там лишь посоветовали идти дальше, в кассационный суд. Прокуратура ЗКО не нашла оснований для вмешательства.

— Установлено, 4 декабря 2025 года специализированный суд по административным правонарушениям города Уральска признал вас виновным по части 3 статьи 596 КоАП РК — за выезд на встречную полосу и лишил водительских прав на шесть месяцев. Вы обжаловали это решение в апелляционном суде Западно-Казахстанской области, однако 23 декабря 2025 года суд оставил постановление без изменений. Ваши доводы о невиновности были рассмотрены как судом первой инстанции, так и апелляцией, и получили правовую оценку. Сообщаем, что вы вправе самостоятельно обратиться в кассационный суд Республики Казахстан с просьбой пересмотреть вступившее в силу судебное решение. Если вы не согласны с данным ответом, вы можете обжаловать его вышестоящему прокурору либо в суд, — ответили Дмитрию в прокуратуре ЗКО.

Мужчина всё ещё надеется, что справедливость восторжествует, и ему вернут водительские права. Потому что в его случае это не просто документ. Это возможность лечиться, работать и просто выжить.

Редакция «МГ» также попросила прокуратуру ЗКО прокомментировать ситуацию.

— Установлено, что 21 ноября 2025 года Пинясов, управляя автомобилем LADA GRANTA в Уральске на проспекте Абулхаир хана, напротив дома №91/1, повернул налево, пересекая двойную сплошную линию разметки. В суде Пинясов признал вину. Он пояснил, что старался не мешать встречному транспорту и считал, что поворачивает в месте, где есть разрывистая сплошная линия, которая позволяет сделать манёвр. Также он указал, что запрещающих знаков не было. Из видеозаписи установлено, что Пинясов, не доезжая до разрешенного места разворота, выехал на полосу встречного движения в месте, где разрешен только маневр разворота, и, двигаясь по встречной полосе, что запрещено ПДД, совершил поворот налево, — пояснили в прокуратуре ЗКО.

Сообщается, что согласно материалам дела суд пришёл к выводу, что он не просто нарушил разметку, а именно двигался по встречной полосе, что и образует состав правонарушения. Его вина подтверждается протоколом об административном правонарушении от 21 ноября 2025 года, видеозаписями и другими материалами дела.

— Закон запрещает лишать водительских прав людей, которые используют автомобиль из-за инвалидности, за исключением отдельных случаев, вождение в состоянии опьянения, отказ от прохождения проверки на опьянение, а также оставление места ДТП, участником которого был водитель. Однако суд установил, что Пинясов не относится к этой категории, так как сам пояснил, что работает в Яндекс Такси и использует автомобиль для заработка, а не как средство реабилитации, — говорится в ответе.

Отмечается, что Пинясов обжаловал решение суда в апелляционной инстанции. 23 декабря 2025 года Западно-Казахстанский областной суд оставил решение без изменений, а жалобу — без удовлетворения.

Аргументы о его невиновности уже были рассмотрены судами первой и апелляционной инстанций и получили правовую оценку.