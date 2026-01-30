Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин выступил на пятом заседании Комиссии по Конституционной реформе. Он детально рассказал о ключевых особенностях проекта новой Конституции.

В своем выступлении Госсоветник акцентировал внимание на важности глубинного обновления содержательной сути Конституции. Именно она определяет базовые ценности, принципы и ориентиры общественного развития страны.

По словам Ерлана Карина, несмотря на масштабные правовые изменения, которые затрагивают 84% текста Основного закона, решающее значение имеет именно новое концептуальное содержание Конституции.

– Ярким подтверждением этого служит Преамбула. Речь идет не о легкой корректировке прежнего текста. Представленный на обсуждение Комиссии вариант подготовлен на основе обнародованных недавно программных тезисов Президента, по своему смыслу и внутреннему духу это принципиально новая Преамбула, – сказал Госсоветник.

Так, в новой Преамбуле права и свободы человека впервые провозглашены в качестве основного приоритета государства. Единство и согласие, межэтническое и межконфессиональное согласие определены как фундамент государственности Казахстана.

– Такие принципы, как Справедливость, Закон и Порядок, бережное отношение к природе, ставшие в последние годы неотъемлемой частью общественного сознания, впервые закрепляются на уровне Конституции, – подчеркнул Ерлан Карин.

По его словам, во вступительной части Конституции впервые четко обозначаются исторический путь и цивилизационные истоки казахстанской государственности.

– Одним словом, речь идет не об изменении отдельных предложений или знаков препинания. Новая Преамбула ясно определяет наши исторические корни как ценность, четко фиксирует ключевые принципы современного этапа развития и задает вектор в будущее, – указал Государственный советник.

Переходя к содержательным особенностям новой Конституции, он обозначил, что в качестве центральной идеи нового текста Основного закона определены образование и наука, культура и инновации.

По его словам, это принципиально важный поворот, подчеркивающий, что будущее государства определяется не минеральными ресурсами и природными богатствами, а человеческим капиталом и достижениями граждан.

– Думаю, что таким образом новый текст Конституции дает ответ на вопрос: «Для чего и кого существует государство?, – отметил Ерлан Карин.

Еще одной важнейшей смысловой линией является цифровизация. В этой связи в новом тексте Конституции впервые закреплена норма о защите прав граждан в цифровой среде.

– Иными словами, на сегодняшний день защита персональных данных определяется как новый уровень защиты прав человека. Это показывает, что новый текст Конституции ориентирован на будущее. В этом смысле, полагаю, что в перспективе наш Основной закон может стать примером и ориентиром для других стран, – подчеркнул Государственный советник.

Он отметил, что еще одной ключевой особенностью нового текста Конституции является ориентация на права человека. Так, права и свободы человека закреплены не только в новой Преамбуле, но и утверждены в качестве особого приоритета и смыслового стержня всей Конституции.

– Раздел о правах и свободах человека превратился не в простую совокупность деклараций, а в целостную систему, обеспеченную новыми правовыми механизмами и гарантиями, – отметил Ерлан Карин.

В частности, в новом тексте Конституции впервые закреплена специальная статья, посвященная адвокатуре и адвокатской деятельности, что является ответом на давний и обоснованный запрос адвокатского сообщества.

Как отметил Государственный советник, в проекте новой Конституции также четко обозначены новые общественные ценности, отражающие глубинные изменения общественного сознания казахстанцев.

– Один из таких запросов общества – это четкое разграничение религии и государства. В новом тексте Конституции светский характер государства закреплен однозначно, – озвучил Ерлан Карин.

По его словам, еще одна новая норма утвердит светский характер системы образования и воспитания.

Кроме того, впервые закрепляется положение о том, что брак – это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины.

– Такое решение направлено на защиту традиционных ценностей на высшем правовом уровне. С другой стороны, оно усиливает защиту прав женщин, что является одним из актуальных социальных запросов в последние годы. При этом защита традиционных ценностей ни в коей мере не ограничивает права человека, напротив, гармонично сочетается с ними, – сказал Государственный советник.

Как отметил Ерлан Карин, комплексным образом решается проблема устаревшего терминологического аппарата. Это связано с тем, что действующая Конституция была принята в 1995 году, когда Казахстан проходил этап сложного становления, и во многом вобрал в себя терминологию, лексику, риторику тех лет.

Он привел в пример, что такие ранее использовавшиеся понятия, как «государственная безопасность», «телеграф», «сословная рознь» и ряд других, сегодня являются очевидными анахронизмами.

При этом Государственный советник подчеркнул, что никто не отрицает важную роль действующей Конституции в формировании государственности и историческом развитии Казахстана.

– Напротив, действующая Конституция дала большой импульс прогрессу нашей страны в прошедший период, стала основой достижений, с которыми мы пришли к сегодняшнему дню, – сказал он.

Вместе с тем, Ерлан Карин отметил, что текст новой Конституции подчеркивает устоявшуюся государственность, сформировавшийся международный авторитет, четкий приоритет Казахстана на развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций, который уверенно смотрит в будущее.