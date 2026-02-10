У него диагностировали закрытый смещённый перелом правой бедренной кости.

Судебная коллегия по гражданским делам Актюбинского областного суда в апелляционном порядке пересмотрела решение по делу о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда в отношении батутного центра.

Как установил суд первой инстанции, ребёнок получил травму в батутном центре. У него диагностировали закрытый смещённый перелом правой бедренной кости, что причинило вред здоровью средней степени тяжести. Впоследствии ему была установлена инвалидность третьей группы.

По словам истца, травма произошла при приземлении на матрац без вакуумного наполнения. Ребёнок был госпитализирован, перенёс несколько операций, включая установку металлических конструкций и аппарата Илизарова, длительное время находился на стационарном лечении и пропустил учебные занятия. В связи с этим семье пришлось прибегнуть к услугам репетитора.

Решением суда первой инстанции иск был удовлетворён частично. С батутного центра в пользу истца взыскали 2 млн тенге в качестве компенсации морального вреда.

Истец не согласился с размером компенсации и подал апелляционную жалобу. Рассмотрев дело, апелляционная инстанция увеличила сумму компенсации морального вреда до 7 млн тенге.

В остальной части решение суда оставлено без изменений.