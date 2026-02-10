Также нашёлся спонсор, который хочет помочь с покупкой мебели.

4 февраля в редакцию «МГ» обратились соседи 50-летнего отца-одиночки Николая Моставщикова. Мужчина вместе со своим 8-летним сыном жил в условиях, непригодных для жизни. Редакция рассказала историю семьи, которая оказалась в трудной ситуации и она тронула сердца многих казахстанцев. Всего за несколько дней неравнодушные люди собрали деньги и купили семье дом. О собственном доме маленький Максим мечтал давно и даже не представлял, что однажды будет жить в нормальных условиях. Он просто верил в добро.

Сегодня, 10 февраля, в редакцию снова позвонила соседка семьи Гуллайлим Касымова и сообщила радостную новость — дом уже куплен. Недостающие 742 тысячи тенге перевели священнослужительницы Покровсокого женского монастыря. Также нашёлся спонсор, который хочет помочь с покупкой мебели.