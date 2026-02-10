Правительству и НПП «Атамекен» поручено до 1 апреля внести предложения по комплексной перезагрузке политики поддержки МСБ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал сократить проверки малого и среднего бизнеса и провести полноценную перезагрузку политики его поддержки. Об этом он заявил на расширенном заседании правительства, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства отметил, что развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта открывает новые возможности для предпринимательства. Сегодня на МСБ приходится порядка 40% валового внутреннего продукта и около 70% инвестиций в основной капитал.

При этом президент подчеркнул, что достигнутые показатели не должны становиться поводом для самоуспокоения. По его словам, существующие подходы к поддержке бизнеса уже не отвечают современным требованиям.

Он отметил необходимость адресной и дифференцированной господдержки, которая будет стимулировать малый бизнес переходить от «режима выживания» к устойчивому росту, а средний бизнес — расширять производство и рынки сбыта, особенно в несырьевом секторе экономики.

Отдельно Токаев раскритиковал действующую регуляторную среду и рост числа проверок предпринимателей.

— Действующая регуляторная среда создаёт для предпринимателей избыточные административные и материальные издержки. Одним из инструментов их снижения стал мораторий на проверки субъектов МСБ. Однако с момента завершения моратория всё вернулось на круги своя. Так, если в 2020 году провели 70 тысяч проверок, то в прошлом этот показатель увеличился до 92 тысяч. Причём свыше 85% из них носят внеплановый характер. Пора прекращать эту сомнительную практику, — заявил глава государства.

В этой связи президент поручил правительству и Национальной палате предпринимателей «Атамекен» до 1 апреля внести предложения по комплексной перезагрузке политики поддержки МСБ, включая создание единой цифровой экосистемы, доступной предпринимателям с мобильных устройств.

По мнению Токаева, контрольные меры следует сосредоточить на других сферах, в том числе в системе обязательного медицинского страхования, частных школах и механизмах предоставления социальных льгот.