Кассационный суд подтвердил вердикт в отношении казахстанца, осуждённого за вымогательство крупной суммы у своего зятя, сообщает пресс-служба суда.

По материалам дела, всё началось в марте 2022 года, когда муж дочери обвиняемого находился в Ирландии, где его супруга училась по программе «Болашак». После семейного конфликта жена подала в полицию Ирландии заявление о якобы похищении детей, из-за чего мужчину задержали в аэропорту Дублина.

Через несколько дней после этого отец жены связался с зятем по телефону и потребовал около 20 000 000 тенге для оплаты аренды жилья дочери и средств к существованию для внуков. Он угрожал не только отказом отозвать заявление из полиции, но и распространением компрометирующей информации о мужчине, если тот не согласится на требования.

Потерпевший, опасаясь за свою репутацию и свободу, передал часть суммы через друга в Алматы. После этого жена действительно отозвала заявление, и мужчина смог вернуться в Казахстан. Однако позже второй транш денег был передан уже непосредственно тестю — в этот момент последний был задержан правоохранительными органами.

Экспертиза записей телефонных разговоров подтвердила наличие угроз, а суд установил, что требования денег под угрозой являются классическим вымогательством, поскольку у зятя не было законных обязательств по выплате такой суммы родственнику. Несмотря на попытки защитников оспорить доказательства, обвинительный приговор был оставлен в силе: мужчине назначено 7 лет лишения свободы за вымогательство в особо крупном размере.