Средняя ожидаемая инфляция через год увеличилась до 11,6% против 11,4% ранее.

Аналитический центр AFK.kz обнародовал результаты февральского опроса профессиональных участников финансового рынка, согласно которым средняя ожидаемая инфляция через год увеличилась до 11,6% против 11,4% ранее. Это отражает усиление проинфляционных рисков в экономике Казахстана, сообщает центр.

По оценке экспертов, рост месячной инфляции, планы возможного повышения цен на жилищно-коммунальные услуги и горюче‑смазочные материалы усиливают ожидания удорожания товаров и услуг в будущем.

Респонденты также отмечают, что текущая денежно‑кредитная политика остаётся жёсткой, и, скорее всего, Национальный банк сохранит базовую ставку на ближайшем заседании, чтобы удерживать инфляционные процессы под контролем. Около 90% опрошенных ожидают сохранения ставки без изменений, а в перспективе возможное её снижение до примерно 16,25% рассматривается лишь при устойчивом ослаблении инфляционного давления.

Помимо инфляции, эксперты прогнозируют и курс национальной валюты. Согласно оценкам участников рынка, курс доллара к тенге через год может находиться в диапазоне 549–554 тенге за доллар, что отражает давление на национальную валюту со стороны инфляции и внешних факторов. Баланс валютного рынка может временно улучшиться в период уплаты налогов и поступления дополнительного предложения иностранной валюты, однако к следующему году курс всё равно останется относительно высоким.

В исследовании специалисты подчеркнули, что сохраняющиеся высокие процентные ставки и сезонные факторы создают условия для относительной устойчивости курса тенге в краткосрочной перспективе.

Однако на более продолжительном горизонте давление на тенге может усилиться, если внешние факторы поддержки ослабнут и внутренний спрос на валюту возрастёт.

Отмечается, что результаты опроса отражают мнения профессиональных аналитиков и участников рынка и не являются официальным прогнозом регулятора или инвестиционной рекомендацией.