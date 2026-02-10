Полицейские пресекли два разных случая.

В ЗКО полиция пресекла попытки проноса и переброса запрещённых предметов в изолятор временного содержания.

— В одном из случаев дежурный ИВС заметил по камерам мужчину, пытавшегося перебросить предмет на территорию изолятора. Информацию передали патрульным, которые задержали жителя Уральска. Он пытался передать сотовый телефон своему знакомому, находящемуся в ИВС, — сообщили в департаменте полиции ЗКО.

В другом случае при проверке передачи для административно арестованного сотрудники обнаружили подозрительную упаковку сока. Внутри нашли два пакета с жидкостью, предположительно алкоголем, и мобильный телефон.

По обоим фактам составлены административные протоколы. Материалы направлены в суд.