Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал финальные поручения правительству на расширенном заседании исполнительной власти, акцентировав внимание на необходимости повышения доходов населения и принятия смелых решений.

Глава государства подчеркнул, что ключевые приоритеты остаются неизменными — это повышение уровня доходов и улучшение качества жизни населения, и призвал органы власти действовать «на опережение», не тратя время на раскачку.

— В заключение хочу ещё раз подчеркнуть: перед нами стоят масштабные и важные задачи. Надо действовать на опережение. Времени на раскачку нет. Необходимо принимать смелые и эффективные решения и оперативно их реализовать. Рассматриваемые сегодня вопросы уже поднимались ранее, в частности, в послании и на Национальном курултае… Мы должны быть конкурентоспособной страной. Только это откроет нам путь к процветанию. Ключевые приоритеты остаются неизменными — это повышение доходов и улучшение качества жизни населения, — заявил Токаев.

Президент отметил, что правительство, а также центральные и местные исполнительные органы должны осознавать свою ответственность за реализацию этих задач. Оптимизация процесса принятия смелых и обоснованных решений — по его словам, одна из первоочередных задач для кабинета министров.