2023-2024 учебный год завершают более 3,8 млн казахстанских школьников, из них 186 тысяч выпускников попрощаются со школьной скамьей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства просвещения РК.

В этом году продолжительность учебного года составляет 34 недели с его завершением 25 мая.

– В связи с паводковой ситуацией в ряде регионов и тем, что завершение выпадает на субботу, 24 мая занятия для школьников пройдут с организацией классного часа, посвященного завершению 2023-2024 учебного года. На нем классные руководители совместно с учащимися подведут итоги прошедшего года. В регионах, где занятия проходят удаленно из-за паводковой ситуации, классные часы будут проведены в онлайн формате, – отметила заместитель директора департамента воспитательной работы и дополнительного образования Карлыгаш Курманбекова.

Вручение аттестатов и награждение знаками особого образца «Алтын белгі» выпускникам 11 классов пройдут с 12 по 15 июня после завершения всех школьных экзаменов.

Кроме этого, в минпросвещения подчеркнули, что выпускникам 9-11 классов не разрешаются сборы денег, пышные торжественные мероприятия, банкеты и выезды на автомобилях.