— При патрулировании был заметили жителя дачного общества в своем затопленном доме. Выяснилось, что он находился там уже несколько дней. Мужчина спасли и вывезли в безопасное место, — дополнили в ведомстве.

Жители ЗКО у которых подтопило дома обеспокоены тем, что их имущество разворуют. Сотрудники полиции и ДЧС показывают всем желающим дачные дома с помощью дрона. Также по в сопровождении спасателей владельцы дач могут доплыть на лодке и осмотреть жилье. При этом полицейские патрулируют затопленные участки круглосуточно, сообщили в департаменте полиции ЗКО.