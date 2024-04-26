Еще один фонд помощи пострадавшим от паводков заработал в ЗКО

В ЗКО по сей день действует режим ЧС. Несмотря на то, что большая вода медленно отступает, опасность всё же сохраняется. Сейчас основная работа направлена на восстановление последствий от наводнений. Во время паводков затопленными оказались 1292 дома в Каратобинском, Сырымском, Бурлинском, Теректинском, Таскалинском районах, районе Байтерек и в Уральске. 1150 домов прошли техническое обследование, около 400 домов признаны непригодными для дальнейшего проживания.

Ранее говорилось, что новые дома для пострадавших будут строить не за счет бюджета, а за счет фонда «Казакстан халкына», а также за счет перечисления таких крупных компаний как КПО б.в., «Жайык мунай», «Конденсат» и за счет благотворительные деньги из фонда «Акжайык».

По словам председателя маслихата ЗКО Мурата Мукаева, депутаты области так же не остались в стороне. Они выделяли людей и технику.

– Во-первых, хочу выразить огромную благодарность народным избранникам за помощь. Оценку вашему вкладу даст народ. Во-вторых, по инициативе нашего депутата Турарбека Тлемисова был открыт частный фонд. Это конституционное право каждого гражданина. В этот фонд наши депутаты перечислили средства. В данный момент собрано 72 миллиона тенге от 14 человек. Средства перечислили не только депутаты, но и рядовые граждане, - сказал Мурат Мукаев.

Далее председатель областного маслихата озвучил фамилии депутатов и иных граждан, которые пополнили фонд:

Депутат, учредитель ТОО «Жайык Таза Кала», директор ТОО «Орал Транс» Турарбек Тлемисов - 50 миллионов тенге;

Депутат, генеральный директор ТОО «KazConstructionGroup» Муратбек Мухамбедиев - 5 млн тенге;

Депутат, директор строительной фирмы ТОО «Лайгэ» Нуртай Жумашев - 3 млн тенге;

Экс-депутат маслихата ЗКО, генеральный директор группы компаний «Белес» Мурат Джакибаев перечислил в фонд 5 млн тенге.

Кроме этого, свой вклад в пополнение фонда помощи пострадавшим от паводков внесли такие компании, как ИП "Самат" - 1 млн тенге, ТОО «Нурсат» - 2 млн тенге, ТОО «Каз Строй» - 5 млн тенге. Вместе с тем средства перечислили и рядовые граждане.

Мурат Мукаев отметил, что преимуществом частного фонда является то, что средства можно направить на оперативное решение проблем. Он призвал предпринимателей и депутатов протянуть руку помощи пострадавшим от наводнений.