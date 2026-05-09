Самой старшей - Анастасии Федоровне Чегнахаевой 1 мая исполнилось 105 лет.

Время неумолимо, и свидетелей тех героических лет остается все меньше. В Западно-Казахстанской области сегодня проживают шесть ветеранов Великой Отечественной войны - людей с удивительными и сложными судьбами, которые прошли через войну и восстанавливали страну в мирное время.

Анна Эммануиловна Букина

Анна Эммануиловна родилась 20 июня 1923 года. В годы войны она служила в 1093-м стрелковом полку в звании ефрейтора, освоив специальность стрелка. Ее боевой путь пролегал через ожесточенные сражения, включая героический штурм Кенигсберга. Среди ее высоких наград — орден Жукова и медаль "За Победу над Германией". Сегодня Анна Эммануиловна живет в поселке Зачаганск в окружении своих близких.

Иван Степанович Гапич

Иван Степанович родился 2 февраля 1923 года. Он ушел на фронт добровольцем в 1941-м и прошел всю войну до победного мая. Сражался под Москвой, освобождал Минск и Вильнюс, участвовал в боях в Восточной Пруссии. Особая страница его биографии - участие в историческом Параде Победы на Красной площади в Москве. После войны Иван Степанович посвятил себя юриспруденции, проработав в органах прокуратуры 35 лет, в том числе первым заместителем прокурора Западно-Казахстанской области. Он является почетным гражданином Уральска.

Лев Иванович Дорофеев

Лев Иванович был призван в армию в 1943 году и прошел подготовку как связист. Он участвовал в освобождении Белоруссии, Прибалтики и разгроме японских агрессоров в 1945 году. За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны и многочисленными медалями. В мирное время Лев Иванович многие годы работал комбайнером и мастером производственного обучения, за что был удостоен звания "Почетный гражданин Теректинского района". Сейчас он активно участвует в воспитании молодежи, прививая им чувство патриотизма.

Константин Леонтьевич Кочережкин

Константин Леонтьевич родился в 1927 году в поселке Новенький. Его военная служба началась в 1944 году на Дальнем Востоке, где он связистом воевал против японских войск в Манчжурии. После войны он еще пять лет прослужил в Германии, а вернувшись в Уральск, 36 лет проработал на местном мясоконсервном комбинате газоэлектросварщиком. Даже на пенсии Константин Леонтьевич сохраняет бодрость духа и сам ухаживает за садом на своем участке.

Вениамин Пантелеевич Скаленко

Вениамин Пантелеевич родился в 1924 году в Бурлинском районе. Его фронтовой путь пролегал через Европу: он освобождал Будапешт, Вену и Брно. В послевоенные годы он внес огромный вклад в развитие региона, работая в органах государственной статистики и со временем возглавив областное статистическое управление. Вениамин Пантелеевич - пример верности не только Родине, но и семье: со своей супругой Ксенией Федосеевной они состоят в браке уже более 75 лет.

Анастасия Федоровна Чегнахаева

Анастасия Федоровна родилась 1 мая 1921 года. С 1942 по 1946 годы она служила радисткой в тяжелом бомбардировочном батальоне. Ее боевой путь был долгим - от разных фронтов до самого Берлина, после чего их часть была переброшена на Дальний Восток. После войны Анастасия Федоровна выбрала благородную профессию педагога и 20 лет проработала в школе для глухонемых в Уральске. В 1983 году вышла на заслуженный отдых.

Отметим, что в преддверии Дня победы Ветеранам Великой Отечественной войны выплатили единовременную социальную помощь в размере пяти миллионов тенге.

Праздничные мероприятия начнутся утром 9 мая. В 8:00 одновременно возложат цветы к пяти памятникам: "Қазақ халқының даңқты қыздары", Братской могиле, памятникам Т. Масину и Г. Жукову, а также к монументу "Ол күндердің даңғы өшпейді". В 9:00 с участием ветеранов, представителей власти и горожан пройдёт церемония у Вечного огня. После этого ветеранов поздравят на дому.