Ваша манера ходить может стать персональным биомаркером старения. Новое исследование, результаты которого опубликованы в научном журнале Mayo Clinic Proceedings (MCP), показало: скорость перемещения человека в пространстве - это не просто привычка, а ключевой индикатор биологического состояния организма.
Проверка на прочность: почему скорость важна
Ученые из Лестерского университета изучили данные 407 тысяч человек из базы UK Biobank. Они сравнивали пять простых маркеров: скорость ходьбы, силу хвата, пульс в покое, качество сна и общую активность.
Выяснилось, что именно темп ходьбы наиболее тесно связан с риском преждевременной смерти. Скорость движения оказалась "умным" показателем, который объединяет в себе работу сердца, легких и мышечный тонус, давая более точный прогноз здоровья, чем другие доступные методы.
Замена сложным тестам
Особенно важным это открытие стало для людей с хроническими заболеваниями. Когда исследователи заменили стандартные медицинские замеры данными о скорости ходьбы, точность прогнозов риска только возросла. Это означает, что врачи могут быстрее выявлять тех, кому требуется срочная смена образа жизни или превентивная терапия.
Простой инструмент самодиагностики
Авторы уверены: быстрая прогулка - самый доступный бесплатный инструмент для оценки здоровья. Она не требует лабораторий или дорогого оборудования. Если вы замечаете, что стали ходить медленнее окружающих или ваш привычный темп снизился, это сигнал организма о том, что пора уделить внимание профилактике.