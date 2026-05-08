Ваш темп ходьбы во время обычной прогулки может предсказать продолжительность жизни лучше, чем уровень холестерина или показатели давления.

Ваша манера ходить может стать персональным биомаркером старения. Новое исследование, результаты которого опубликованы в научном журнале Mayo Clinic Proceedings (MCP), показало: скорость перемещения человека в пространстве - это не просто привычка, а ключевой индикатор биологического состояния организма.

Проверка на прочность: почему скорость важна

Ученые из Лестерского университета изучили данные 407 тысяч человек из базы UK Biobank. Они сравнивали пять простых маркеров: скорость ходьбы, силу хвата, пульс в покое, качество сна и общую активность.

Выяснилось, что именно темп ходьбы наиболее тесно связан с риском преждевременной смерти. Скорость движения оказалась "умным" показателем, который объединяет в себе работу сердца, легких и мышечный тонус, давая более точный прогноз здоровья, чем другие доступные методы.

Замена сложным тестам

Особенно важным это открытие стало для людей с хроническими заболеваниями. Когда исследователи заменили стандартные медицинские замеры данными о скорости ходьбы, точность прогнозов риска только возросла. Это означает, что врачи могут быстрее выявлять тех, кому требуется срочная смена образа жизни или превентивная терапия.

Простой инструмент самодиагностики

Авторы уверены: быстрая прогулка - самый доступный бесплатный инструмент для оценки здоровья. Она не требует лабораторий или дорогого оборудования. Если вы замечаете, что стали ходить медленнее окружающих или ваш привычный темп снизился, это сигнал организма о том, что пора уделить внимание профилактике.