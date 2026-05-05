В преддверии Дня победы Ветеранам Великой Отечественной войны выплатили единовременную социальную помощь в размере пяти миллионов тенге. Об этом сообщили в пресс-службе акимата ЗКО.

- Данная инициатива является знаком особого уважения и благодарности людям, отдавшим свои силы и жизни ради страны. Сейчас число живых ветеранов войны с каждым годом сокращается, поэтому оказание им всесторонней поддержки - одна из важнейших задач государства и общества, - сказано в сообщении.

Соцпомощь направлена не только на улучшение материального положения, но и на увековечение их подвига. В годы войны более одного миллиона казахстанцев отправились на фронт для защиты Родины.

В честь праздника ветеранам в разных регионах страны оказывается различная социальная помощь как проявление долга и уважения перед старшими. Вместе с тем из местного бюджета им также выделяется санаторно-курортное лечение.

Напомним, что сейчас в регионе проживает шесть ветеранов ВОВ. В прошлом году ветераны ВОВ в Уральске получили выплаты в 40 миллионов тенге.