Накопленные долги перед газовыми компаниями планируют закрывать за счет корректировки тарифной сетки.

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов в ходе брифинга в правительстве прокомментировал ситуацию с миллиардными задолженностями теплоэлектроцентралей. По словам чиновника, накопленные долги перед газовыми компаниями планируют закрывать за счет корректировки тарифной сетки. Сейчас ведомство изучает поступившие заявки от предприятий.

Есимханов пояснил, что финансовое давление на энергетические компании усиливается не только из-за стоимости топлива, но и из-за необходимости индексации зарплат и проведения ремонтных работ. Задолженности ТЭЦ стали критическим фактором, который требует оперативного решения.

- Естественно, они в будущем будут покрываться за счет тарифов, - подтвердил Сунгат Есимханов.

Несмотря на внушительные суммы долгов, в министерстве полагают, что резкого скачка цен для населения не произойдет. Изменения коснутся не только электричества, но и других коммунальных услуг.

- Мы сейчас рассматриваем заявки. Я думаю, повлияет в небольшом объеме, где-то в среднем на 4-5% может повлиять на стоимость в конце, на тарифы. Естественно, так как затраты у коллег растут, эти задолженности надо закрывать. Но здесь тарифы не только на электроэнергию - тот же МАЭК, он и теплоснабжением, водоснабжением занимается, - подчеркнул вице-министр.

Окончательное решение не будет принято кулуарно. Профильные ведомства должны тщательно проверить обоснованность расчетов каждой компании. Обязательным этапом станут общественные слушания, где представители ТЭЦ должны будут аргументировать необходимость повышения цен. Ожидается, что обновленные квитанции казахстанцы могут увидеть уже через несколько месяцев.