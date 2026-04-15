По данным управления координации занятости и социальных программ ЗКО, ко Дню Победы 9 мая единовременная социальная помощь будет оказана 1722 получателям на сумму 91,8 миллиона тенге.

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат по 1,5 миллиона тенге. Отметим, что сейчас в области проживают всего шесть ветеранов. Выплаты к 9 мая получат пятеро из них: один ветеран получает специальные социальные услуги и проживает в специализированном государственном учреждении.

Граждане, работавшие в период блокады города Ленинград, получат по 120 тысяч тенге, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей - по 120 тысяч тенге, вдовы умерших ветеранов ВОВ и приравненных к ним лицам - по 50 тысяч тенге. Столько же получат те, кто в годы войны работал в тылу.