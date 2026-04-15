Глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова 15 апреля пояснила, в каких случаях заемщики могут рассчитывать на списание задолженности по упрощенной схеме, передает Zakon.kz.

По общим правилам, чтобы объявить себя банкротом, человек должен соответствовать двум критериям: его доход не должен превышать определенный порог, а за душой не должно быть никакого имущества. Однако для тех, кто не платит по счетам уже очень долго, правила гораздо мягче.

Если долг "висит" более пяти лет, государство перестает проверять финансовое положение гражданина.

- Если просрочка составляет 5 лет и более, то эти два условия на него не распространяются. Он может спокойно обратиться по вопросу банкротства, и ему спишут его задолженность. Без проверки, какой у него доход, и без проверки, есть ли у него имущество. Поэтому в прошлом году дополнительно к этой норме о 5 годах предусмотрели механизм проактивного подхода. Министерство финансов отвечает за реализацию данного закона, чтобы был внедрен механизм проактивного выявления таких граждан, которые имеют право подать на банкротство, и им направлялись соответствующие уведомления в виде SMS с предложением воспользоваться этим механизмом, - озвучила Мадина Абылкасымова.

Несмотря на наличие таких льготных условий, Мадина Абылкасымова признала: казахстанцы пока не спешат пользоваться этим механизмом. Чтобы исправить ситуацию, Минфин внедряет систему оповещений - потенциальные банкроты будут получать СМС с предложением официально списать свои долги.