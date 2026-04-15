Частные клиники незаконно получали деньги от ОСМС за вымышленные услуги и работу врачей без лицензий.

Прокуратура Туркестанской области выявила системные нарушения в работе государственных и частных медорганизаций. Как выяснилось, бюджетные средства из системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) расходовались на фиктивные приемы и услуги сомнительного качества.

В одной из частных клиник региона без лицензий и разрешительных документов провели более 28 тысяч консультаций. Пациентов "принимали" специалисты самых разных профилей: от офтальмологов и хирургов до онкологов и генетиков. Общая сумма незаконно полученных средств составила 91 млн тенге.

По данному факту было начато расследование по статье 214 УК РК (Незаконное предпринимательство). Однако дело прекратили по нереабилитирующим основаниям, так как клиника полностью возместила причиненный ущерб.

Ещё более масштабную схему раскрыли в двух аффилированных стоматологических клиниках. Там "нарисовали" услуги для беременных женщин и детей на общую сумму 203 млн тенге.

Схема была доведена до абсурда: в электронную систему внесли данные о 40 тысячах визитов, которых на самом деле не было. Проверка показала, что один и тот же стоматолог якобы умудрялся одновременно принимать десятки пациентов в разных клиниках в один и тот же день. Опросы жителей подтвердили - к врачам они не ходили.

Специальные прокуроры завершили расследование по статье 190 УК РК (Мошенничество), материалы дела уже направлены в суд.