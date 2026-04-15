Четверг принесет жителям западных областей контрастную погоду.

По данным сайта world-weather, в Уральске 16 апреля ожидается похолодание. Днём воздух прогреется до +13°C, а ночью температура опустится до +2°C. Осадков не предвидится, ветер восточный 6 м/с.

Жителей Атырау ждёт самый теплый день в регионе. Столбики термометров днём поднимутся до +15°C, ночью будет около +7°C. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 5 м/с.

В Актау погода будет самой нестабильной. Ожидается небольшой дождь. Температура составит +12°C днём и +8°C ночью. Ветер северо-западный 10 м/с.

В Актобе сохранится солнечная и ясная погода, но ночь будет холодной - температура упадет до -1°C. Днём ожидается до +11°C. Ветер северо-восточный 8 м/с.