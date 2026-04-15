Министерство транспорта Республики Казахстан выявило нарушения в отчётности крупнейших авиаперевозчиков страны. Компании АО «Air Astana» и АО «FlyArystan» предоставили недостоверные сведения, касающиеся обеспечения авиатопливом.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, факты предоставления искажённых данных по объёмам топлива были установлены в ходе проверки профильных вопросов отрасли.
- В соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях к указанным авиакомпаниям применены меры административного характера в виде штрафа в размере 100 МРП в отношении каждой из них, - говорится в сообщении.