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Социум

Жителям ЗКО ограничили свободу за неуплату алиментов

За две недели 2025 года на основании представлений частных судебных исполнителей приговором суда двоих должников привлекли к уголовной ответственности по статье 139 УК РК.
Кристина Кобина
Жителям ЗКО ограничили свободу за неуплату алиментов

За две недели 2025 года на основании представлений частных судебных исполнителей приговором суда двоих должников привлекли к уголовной ответственности по статье 139 УК РК. За уклонение от уплаты алиментов им назначили наказание в виде одного года ограничения свободы. Об этом рассказали в департаменте юстиции ЗКО. К слову, приговор не вступил в законную силу.

Какие условия обязаны соблюдать осужденные?

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  1. Не менять место постоянного жительства без уведомления службы пробации.
  2. Не покидать место постоянного жительства с 22:00 часов до 06:00 часов утра.
  3. Не выезжать за пределы своего региона.
  4. Не посещать увеселительные заведения, реализующие спиртные напитки.
  5. Не совершать противоправные умышленные деяния.
  6. Производить выплату алиментов.
  7. В течение месяца с момента постановки на учет в службу пробации трудоустроиться.
  8. Отработать 100 часов принудительных работ в местах, определенных уполномоченным органом.

В ведомстве напомнили, что невыполнение родительских обязанностей влечет за собой серьезные правовые последствия. Родительские обязательства – это ответственность, а не право выбора.

Статья 139 УК РК - «Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга (супруги)».

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