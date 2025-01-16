Жителям ЗКО ограничили свободу за неуплату алиментов

За две недели 2025 года на основании представлений частных судебных исполнителей приговором суда двоих должников привлекли к уголовной ответственности по статье 139 УК РК. За уклонение от уплаты алиментов им назначили наказание в виде одного года ограничения свободы. Об этом рассказали в департаменте юстиции ЗКО. К слову, приговор не вступил в законную силу.
Какие условия обязаны соблюдать осужденные?
- Не менять место постоянного жительства без уведомления службы пробации.
- Не покидать место постоянного жительства с 22:00 часов до 06:00 часов утра.
- Не выезжать за пределы своего региона.
- Не посещать увеселительные заведения, реализующие спиртные напитки.
- Не совершать противоправные умышленные деяния.
- Производить выплату алиментов.
- В течение месяца с момента постановки на учет в службу пробации трудоустроиться.
- Отработать 100 часов принудительных работ в местах, определенных уполномоченным органом.
В ведомстве напомнили, что невыполнение родительских обязанностей влечет за собой серьезные правовые последствия. Родительские обязательства – это ответственность, а не право выбора.
Статья 139 УК РК - «Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга (супруги)».