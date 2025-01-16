Жителям ЗКО ограничили свободу за неуплату алиментов

За две недели 2025 года на основании представлений частных судебных исполнителей приговором суда двоих должников привлекли к уголовной ответственности по статье 139 УК РК.

За две недели 2025 года на основании представлений частных судебных исполнителей приговором суда двоих должников привлекли к уголовной ответственности по статье 139 УК РК. За уклонение от уплаты алиментов им назначили наказание в виде одного года ограничения свободы. Об этом рассказали в департаменте юстиции ЗКО. К слову, приговор не вступил в законную силу.

Какие условия обязаны соблюдать осужденные?

Не менять место постоянного жительства без уведомления службы пробации. Не покидать место постоянного жительства с 22:00 часов до 06:00 часов утра. Не выезжать за пределы своего региона. Не посещать увеселительные заведения, реализующие спиртные напитки. Не совершать противоправные умышленные деяния. Производить выплату алиментов. В течение месяца с момента постановки на учет в службу пробации трудоустроиться. Отработать 100 часов принудительных работ в местах, определенных уполномоченным органом.

В ведомстве напомнили, что невыполнение родительских обязанностей влечет за собой серьезные правовые последствия. Родительские обязательства – это ответственность, а не право выбора.

Статья 139 УК РК - «Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга (супруги)».