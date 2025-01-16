Пешеходный мост построили в Уральске

Мост выше предыдущего на один метр, ходить по нему теперь безопасно. Также здесь установили освещение, подключили камеру, которая подключена к ЦОУ. Его длина составляет 110 метров.

Во время весеннего паводка в микрорайоне Самал на пешеходном мосту через реку Чаган образовался затор изо льда. Подвесной мост тогда удерживал льдины и ветви деревьев, его пытались приподнять без демонтажа, для чего привлекли спецтехнику. В итоге мост остался, но был частично разрушен.

В мае 2024 года жители села Октябрьское района Байтерек просили власти восстановить мост, который связывал их село с городом.

16 января аким ЗКО Нариман Турегалиев рассказал, что пешеходный мост восстановили. Он обошёлся в 39 миллионов тенге.

— Мост выше предыдущего на один метр, ходить по нему теперь безопасно. Также здесь установили освещение, подключили камеру, которая подключена к ЦОУ. Его длина составляет 110 метров. Люди уже пользуются им, — сказал Нариман Турегалиев.

Жители села Октябрьское района Байтерек поблагодарили главу региона за сдержанное им слово. После чего попросили сделать дорогу перед мостом, поскольку там весной непролазная грязь. Аким ЗКО ответил, что примет во внимание просьбы сельчан.