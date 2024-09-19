Пешеходный мост через реку Чаган был поврежден во время весеннего паводка. Его восстановление началось в середине лета. А шестого августа во время ремонтно-восстановительных работ 47-летний Асхат Чикибаев упал с моста воду и утонул. Спустя час его тело извлекли из воды. В управлении по инспекции труда ЗКО создали специальную комиссию, которая расследовала детали произошедшего. В состав комиссии вошел инспектор труда Даурен Габдиев, а также брат погибшего, который в тот злополучный день тоже работал на этом мосту и представитель ТОО «Батыс Акжол Сервис», в котором трудился Чикибаев.

По словам Даурена Габдиева, в день трагедии трое работников ТОО прибыли на рабочий участок, переоделись в спецодежду и ждали подъемник. Затем они переправились на противоположный берег реки и приступили к подготовительным работам по монтажу подвесок.

– Подвески представляют собой вертикальные канаты, которые идут вдоль основных горизонтальных канатов и поддерживают настил моста, распределяя нагрузку по всей конструкции. Эти работы выполнялись до обеда. После обеда Асхат Чикибаев с помощью подъемника поднялся на вершину пилона (высокие опоры моста, которые устанавливаются на берегу и поддерживают конструкцию - прим. автора). Он установил механизм аркана. Мужчины работали на плавучем понтоне, на котором были строительные леса, где стояла подъемная платформа - «люлька». Её изготовили вручную кустарным методом. Для перемещения понтона по воде использовался канат: один конец был закреплен на понтоне, а другой — на механизме аркана, установленном на пилоне. Асхат Чикибаев контролировал движение понтона, натягивая и отпуская канат. Он находился на высоте, в люльке, - рассказал Даурен Габдиев.

Далее работники отплыли примерно на 3-5 метров от берега. По словам рабочих, настил на понтоне был неустойчивым, деревянные доски смещались, а строительные леса, стоящие на понтоне, также были ненадежными. Они были вынуждены работать с тем оборудованием, которое предоставил работодатель.

По словам инспектора, в какой-то момент Самат Чикибаев и третий рабочий заметили, что люлька и строительные леса начали раскачиваться и наклоняться в сторону воды. Люлька вместе с Асхатом Чикибаевым упала в воду. Во время падения мужчина инстинктивно выставил руку, пытаясь удержаться, но сломал руку о баржу. Затем он ударился головой о конструкцию люльки и вместе с люлькой ушел под воду. Его брат прыгнул в воду, чтобы спасти его. Но ему это не удалось, он не смог отыскать брата под водой. Только спустя час водолазы вытащили Асхата Чикибаева из воды, а медики констатировали смерть.

– По словам Самата Чикибаева и Мендыханова (третий работник - прим. автора), наряд-допуск на проведение работ на высоте оформлен не был, а инструктаж перед началом работ не проводился. Это также подтверждает директор ТОО Исполов. Кроме того, работники отметили, что у Асхата Чикибаева не было возможности использовать страховочный пояс, так как отсутствовали точки крепления. Что касается спасательных жилетов, они также не были предоставлены, что подтверждается словами директора ТОО Исполова, - рассказал Даурен Габдиев.

Кстати, по результатам судмедэкспертизы Асхат Чикибаев в момент трагедии был трезв, а причиной смерти назвали утопление. Кроме этого у Чикибаева была травма головы и перелом лучевой кости.

– Во-первых, люлька и строительные леса не имели никакой техдокументации и сертификации. Сам директор сообщил, что их изготовили вручную. Во-вторых, работодатель должен проводить обучение по технике безопасности. В противном случае он не имеет право допускать сотрудников к работе. Здесь никакое обучение не проводилось. В-третьих, должна быть инструкция по безопасности охраны труда. Эти требования так же работодатель проигнорировал. Ответственного работника по технике безопасности труда тоже не было. Сотрудникам провели лишь вводный и первичный инструктаж. Их провел директор ТОО, который сам не компетентен в этом вопросе. У него нет сертификата. В-четвертых, при работе на высоте, а Асхат Чикибаев как раз работал на высоте, им не выдавался наряд-допуск. Они должны были непосредственно в тот день получить инструктаж именно по этим видам работы. Ответственного тоже не было, работники сами по себе работали. В-пятых, спасательных жилеток тоже не было, хотя они работали над водой. Страховочный пояс использовать возможности не было, так как не было точки крепления. Поэтому ответственный должен был предусмотреть хотя бы спасательные жилеты. Их выдали только после трагедии, - заключил Даурен Габдиев.

Таким образом комиссия пришла к выводу, что вина работодателя - 100%, работника - 0%. Однако представитель ТОО с этим выводом не согласился и, скорее всего, будет обжаловать решение либо через руководство инспекции труда, либо через суд. Материалы расследования в любом случае направят следователям, которые ведут уголовное дело.

К слову, у Асхата Чикибаева остались жена и четверо детей, один из которых совершеннолетний, остальные - школьники. Кстати, Асхата Чикибаева работодатель не застраховал, соответственно компенсацию должен будет выплачивать руководитель ТОО.

Сам руководитель ТОО «Батыс Акжол Сервис» Жанат Исполов заявил, что действительно не согласен с решением комиссии и у него есть особое мнение. Прокомментировать ситуацию он обещал в «следующий раз».

Изображение сгенерировано нейросетью. Изображение предоставил Даурен Габдиев.