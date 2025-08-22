Учитель получил 25 суток ареста за избиение школьника в Казахстане

В межрайонном суде по уголовным делам города Шымкента рассмотрели уголовное дело в отношении учителя. Его обвинили по статье 109 КоАП РК «Побои».

Из материалов дела следует, что инцидент произошел в марте 2025 года во время проведения урока в школе-лицее. Потерпевший настойчиво и громко стучал в дверь, а подсудимый действуя умышленно и из чувства раздражения, несколько раз ударил последнего, причинив потерпевшему физическую боль.

Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, потерпевших, протоколами осмотра видеозаписи, а также другими доказательствами, собранными по делу.

Сам подсудимый, признав вину, просил суд назначить ему легкое наказание, не связанное с лишением свободы. Однако представитель потерпевшего заявила, что не простила подсудимого и попросила суд назначить строгое наказание.

Суд признал учителя виновным и назначил ему наказание в виде 25 суток ареста.

Приговор суда не вступил в законную силу.

