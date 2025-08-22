Ещё один «шанс» для алкоголички с двумя детьми едва не обернулся трагедией в Атырау

В городских пабликах распространились фото подростка, спящего на куске картона прямо на улице. Где-то рядом есть его трёхлетняя сестра. По данным Telegram-канала Halyqstan, Дети практически жили на улице: домой их запускали лишь тогда, когда мальчику удавалось стрельнуть пару-тройку сигарет для вечно пьяных взрослых.

Семья давно стояла на учёте. Мать не раз привлекалась к ответственности, комиссия фиксировала её образ жизни, полиция вела её как неблагополучную. После алкогольного отравления женщина потеряла способность самостоятельно ходить, но продолжала пить.

Весной 2024 года комиссия по делам несовершеннолетних рекомендовала лишить её родительских прав, отдел образования подал иск.

Но в августе специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних отказал: «оснований недостаточно». В результате детей вернули матери — хотя все ведомства знали, куда именно.

История продолжилась на днях, когда неравнодушные соседи опубликовали привычную для района картину: мальчик снова спал на картонке под открытым небом.

После этого в ситуацию вмешалась ювенальная полиция. Подростка направили в Центр адаптации несовершеннолетних, девочку в Дом малютки. Формально суд «сохранил семью». На деле судебная печать при молчаливом согласии органов опеки вернула детей в ад, где за вход в собственный дом нужно было платить сигаретами.