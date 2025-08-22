Артисты областной филармонии им Г.Курмангалиева в данный момент находятся в Чехии. Там проходит международный фольклорный фестиваль Liptálské slavnosti. Первый концерт артистов состоялся в селе Ратибор города Всетин. С благодарственной речью выступил мэр города Мартин Забчик, который выразил признательность руководству филармонии.

Концерт начался с песни «Атамекен», которую исполнил фольклорный ансамбль. Чешские зрители с удовольствием слушали исполнение и с интересом разглядывали казахские национальные инструменты, такие как домбыра, кобыз, сазсырной и жетіген.

– На концерте артисты исполнили песни таких популярных авторов Құрманғазы, Махамбет, Қазанғап, Ғарифолла Құрманғалиев, Латиф Хамиди, Нұрғиса Тілендиев, Әлқуат Қазақбаев. Зрителей так же порадовали национальными танцами, - сообщили в филармонии.

Вниманию публики так же представили песню Škoda lásky на чешском языке. Зрители с удовольствием подпевали казахстанским исполнителям, а после выступления попросили исполнить песню на бис и пустились в пляс. Концерт завершился бурными аплодисментами.