В Атырауской области началась вакцинация девочек против вируса папилломы человека (ВПЧ), основного возбудителя рака шейки матки.

В целях профилактики рака шейки матки для вакцинации девочек от ВПЧ в Атыраускую область доставили 5 976 прививок, сообщает Региональная служба коммуникаций.

В плановом порядке вакцинация проводится девочкам 11 лет. Это утверждено постановлением главного государственного санитарного врача РК. Также проводится дополнительная иммунизация девочек от 12 до 13 лет включительно.

— Вакцинацию проводят только с разрешения родителей или законных представителей в медицинских кабинетах школ и поликлиниках по месту жительства учащегося. Эффективность и безопасность вакцинации против ВПЧ доказана на международном уровне. Благодаря этой вакцинации в ряде стран распространенность ВПЧ среди женщин снизилась на 90%, — сообщили в РСК.

Рак шейки матки является вторым по распространенности среди женщин и причиной смерти среди женщин в возрасте от 25 до 44 лет. Ежегодно в Казахстане это заболевание диагностируется у около 1900 человек. Научно доказано, что инфекция ВПЧ является основной причиной рака шейки матки.