Согласно внесенных изменений в национальный календарь прививок в области планируют провести вакцинацию против вируса папилломы человека девочек 11-ти лет с осени 2024 года.

Такие данные озвучил на брифинге заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по ЗКО Нурлыбек Мустаев.

Он напомнил, что согласно постановлению правительства в РК были внесены изменения в перечень заболеваний, против которых проводятся плановые профилактические прививки в рамках гарантированного объема медицинской помощи. Список прививок дополнили вакцинацией против заболевания, вызванного вирусом папилломы человека.

— Данные изменения внесли с учетом роста онкологических заболеваний в Казахстане, при этом в структуре злокачественных новообразований рак шейки матки занимает второе место у женщин в возрасте от 25 до 44 лет. Ежегодно во всем мире регистрируется около 600 тысяч случаев рака шейки матки и 300 тысяч случаев смерти от данного заболевания. По данным минздрава, в РК регистрируют около 1900 новых случаев ежегодно или 5 новых случаев рака шейки матки ежедневно. Умирает от этой болезни более 600 женщин ежегодно, другими словами, две казахстанки умирают ежедневно от рака шейки матки, — пояснил он.

Нурлыбек Мустаев озвучил статистику, согласно которой на сегодняшний день на диспансерном учете с диагнозом рак шейки матки в области стоят 687 женщин. В этом году зарегистрировали 28 случаев рака шейки матки.

— Согласно внесенным изменениям в национальный календарь прививок в области планируют провести вакцинацию против вируса папилломы человека девочек 11 лет с осени 2024 года. Вакцинация состоит из двух доз с интервалом между прививками шесть месяцев. Её проведут на бесплатной основе с информированного согласия родителей или попечителей после осмотра врача при отсутствии противопоказаний, — дополнил заместитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО.

Нарлыбек Мустаев рассказал, что вирус папилломы человека (ВПЧ) — это вирус, инфицирующий кожу и слизистые оболочки разных органов. В некоторых случаях инфекция приводит к появлению папиллом (бородавчатых разрастаний).

ВПЧ передается от зараженного человека через прямой контакт с инфицированной кожей, слизистыми оболочками или жидкостями организма. Вирус от человека к человеку передается следующими путями:

контактно-бытовым — может передаваться через рукопожатие, поцелуй, через повреждения на коже. Вирус быстро распространяется во влажной среде, поэтому возможны риски заражения при посещении общественных мест - саун, бань, спортзалов, туалетов, бассейнов;

половым путем — онкогенные типы вирусов при передаче половым путем вызывают остроконечные бородавки, которые располагаются на гениталиях;

вертикальным путем при рождении, когда вирус передается от матери ребенку во время его прохождения через родовые пути. Бородавки часто появляются у малышей в первые годы жизни во рту или на коже.

— Рак шейки матки серьезно влияет на жизнь женщин, даже если обнаружен на ранней стадии и трудно поддается лечению, может привести к летальному исходу. Профилактическая вакцинация против ВПЧ позволяет предотвратить развитие рака шейки матки, — дополнил он.

Вакцинация против вируса папилломы человека включили в национальные календари прививок 135 странами мира, в том числе в соседних странах, таких как Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Армения, Грузия, Молдова.

На территории Республики Казахстан будут применять зарегистрированную четырехвалентную вакцину «Гардасил» производства США, которая содержит в себе защиту от ВПЧ 6,11,16 и 18 типов.