Такие данные озвучил на брифинге заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по ЗКО Нурлыбек Мустаев.
Он напомнил, что согласно постановлению правительства в РК были внесены изменения в перечень заболеваний, против которых проводятся плановые профилактические прививки в рамках гарантированного объема медицинской помощи. Список прививок дополнили вакцинацией против заболевания, вызванного вирусом папилломы человека.
— Данные изменения внесли с учетом роста онкологических заболеваний в Казахстане, при этом в структуре злокачественных новообразований рак шейки матки занимает второе место у женщин в возрасте от 25 до 44 лет. Ежегодно во всем мире регистрируется около 600 тысяч случаев рака шейки матки и 300 тысяч случаев смерти от данного заболевания. По данным минздрава, в РК регистрируют около 1900 новых случаев ежегодно или 5 новых случаев рака шейки матки ежедневно. Умирает от этой болезни более 600 женщин ежегодно, другими словами, две казахстанки умирают ежедневно от рака шейки матки, — пояснил он.
Нурлыбек Мустаев озвучил статистику, согласно которой на сегодняшний день на диспансерном учете с диагнозом рак шейки матки в области стоят 687 женщин. В этом году зарегистрировали 28 случаев рака шейки матки.
— Согласно внесенным изменениям в национальный календарь прививок в области планируют провести вакцинацию против вируса папилломы человека девочек 11 лет с осени 2024 года. Вакцинация состоит из двух доз с интервалом между прививками шесть месяцев. Её проведут на бесплатной основе с информированного согласия родителей или попечителей после осмотра врача при отсутствии противопоказаний, — дополнил заместитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО.
Нарлыбек Мустаев рассказал, что вирус папилломы человека (ВПЧ) — это вирус, инфицирующий кожу и слизистые оболочки разных органов. В некоторых случаях инфекция приводит к появлению папиллом (бородавчатых разрастаний).
ВПЧ передается от зараженного человека через прямой контакт с инфицированной кожей, слизистыми оболочками или жидкостями организма. Вирус от человека к человеку передается следующими путями:
- контактно-бытовым — может передаваться через рукопожатие, поцелуй, через повреждения на коже. Вирус быстро распространяется во влажной среде, поэтому возможны риски заражения при посещении общественных мест - саун, бань, спортзалов, туалетов, бассейнов;
- половым путем — онкогенные типы вирусов при передаче половым путем вызывают остроконечные бородавки, которые располагаются на гениталиях;
- вертикальным путем при рождении, когда вирус передается от матери ребенку во время его прохождения через родовые пути. Бородавки часто появляются у малышей в первые годы жизни во рту или на коже.
— Рак шейки матки серьезно влияет на жизнь женщин, даже если обнаружен на ранней стадии и трудно поддается лечению, может привести к летальному исходу. Профилактическая вакцинация против ВПЧ позволяет предотвратить развитие рака шейки матки, — дополнил он.
Вакцинация против вируса папилломы человека включили в национальные календари прививок 135 странами мира, в том числе в соседних странах, таких как Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Армения, Грузия, Молдова.
На территории Республики Казахстан будут применять зарегистрированную четырехвалентную вакцину «Гардасил» производства США, которая содержит в себе защиту от ВПЧ 6,11,16 и 18 типов.
— Хочу отметить, что нет специального лечения против ВПЧ. Самым эффективным методом профилактики рака шейки матки является вакцинация против ВПЧ, поэтому рекомендую родителям принять верное решение получить прививку, которая позволит защитить наших дочерей от такого заболевания. Вакцины снижают риск заболевания, активируя естественные защитные механизмы для формирования иммунитета к возбудителю болезни, — заключил Мустаев.