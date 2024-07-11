Житель Атырау Тимур Рахишев сожалеет о том, что год назад купил мопед по просьбе своего 14-летнего сына, сообщает Polisia.kz.

Подросток, не полностью владеющий безопасностью дорожного движения, попал в ДТП и уже год как посещает кабинеты врачей.

– У каждого своя ситуация, каждый берет то, что хочет, потому что работает ради ребенка. Но ребенок думает только о сегодняшних развлечениях. Мы, родители, должны думать о его будущем. Заметив мопеды, вы пугаетесь их, в новостях и в сети также много информации о мопедах и скутерах, которые совершают или попадают в ДТП. И многие из них моложе 18 лет. Я хочу рассказать другим, через что я прошел. Пожалуйста, не разрушайте будущее своего ребенка. Я вижу своего ребенка, сидящего в коляске, и никому не пожелаю этого. Безопасность ребенка должна быть на первом месте, – сказал Тимур Рахишев.

Отметим, что с начала года в области зарегистрировано более 600 правонарушений с участием мопедов, скутеров, произошло 106 ДТП, пять человек погибло.



