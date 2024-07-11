Пять домов сдадут в эксплуатацию до конца года в новом микрорайоне Уральска

Строительство микрорайона Акжайык (между селами Деркул и Зачаганск) началось в 2018 году. Сначала стали проводить инженерные сети, потом приступили к строительству домов и социальных объектов.

По словам акима ЗКО Наримана Турегалиева, в новом микрорайоне строят дома, ПНС, КНС, дороги, арыки.

— В новом микрорайоне предусмотрели арыки, чтобы при весеннем половодье не затопило их. Все идёт согласно плану. Для завершения строительства КНС в этом году требуется выделить деньги из республиканского бюджета, около двух миллиардов тенге, — отметил Нариман Турегалиев.

По словам акима ЗКО, строительство домов уже на стадии завершения. В этом году планируют сдать в эксплуатацию пять домов. В конце года начнут распределение через «Отбасы банк». Помимо домов в микрорайоне строят реабилитационный центр на 150 мест. Школьники будут учиться в школе в микрорайоне «Балауса».

Также глава региона ответил, как решилась проблема с разворованными трансформаторами в строящемся микрорайоне.