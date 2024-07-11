В военном суде рассмотрено уголовное дело в отношении военнослужащего срочной службы артиллерийского дивизиона. Ему предъявлено обвинение по статье 191 УК РК «Грабеж с угрозой применения насилия».

Из материалов дела следует, что подсудимый вывел своего сослуживца за пределы территории дивизиона и потребовал от него деньги либо его сотовый телефон. Получив отказ от потерпевшего, он нанес ему несколько ударов в области живота.

Однако подсудимый на этом не остановился. Он решил довести свой умысле до конца. Для этого он решил привлечь к делу другого сослуживца, который зависел от него. Молодой человек проиграл в споре и задолжал подсудимому 500 тысяч тенге.

По плану подсудимого роль сослуживца заключалась в том, чтобы он вывел потерпевшего в безлюдное место и удерживал там. Так и случилось. На месте подсудимый потребовал от потерпевшего его абонентскую сим-карту, к которой было привязано банковское приложение. Однако, получив предвиденный отказ, он кулаком нанес один удар в область груди сослуживца, продолжая при этом угрожать ему.

В результате юноша испугавшись за свое здоровье, передал своему обидчику сим-карту абонентского номера. Далее подсудимый оформил на потерпевшего денежный кредит, онлайн-покупку телефона iPhone 13 Pro Max стоимостью 750 тысяч тенге. Всё это злоумышленник передал своему старшему брату. Потерпевшему он обещал, что ежемесячный платеж по кредиту будет платить его должник, который проиграл ему 500 тысяч тенге. Однако в дальнейшем по кредиту не было осуществлено ни единого платежа.

Приговором военного суда Алматинского гарнизона, подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года. Кроме этого, суд привлек подсудимого к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания. Гражданский иск потерпевшего удовлетворен.

Приговор суда вступил в законную силу.



