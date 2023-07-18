Как идёт строительство уральского микрорайона Акжайык
1 / 2
Депутат мажилиса от Amanat Снежанна Имашева в рамках партийного контроля посетила строящийся в Уральске микрорайон Акжайык.
Сейчас там возводят восемь многоквартирных жилых домов: где-то кирпичная кладка, где-то ведутся монолитные работы. В течение двух лет планируют сдать 11 домов. Это 1 124 квартиры или более 60 тысяч квадратов. Всё это социальное жильё для очередников, которые имеют сбережения в «Отбасы банке».
Микрорайон Акжайык должен быть застроен в течение десяти лет. Подрядчик дома сдаёт коробку. К примеру, ТОО «СКФ Отделстрой» заканчивает пятый этаж, затем технический и сдаёт дом.
– Готовность данного объекта: 70%. Произведены отделочные работы до третьего этажа, кладка стен до пятого этажа. Установлены входные двери квартир, радиаторы отопления, а также стяжка пола до четвёртого этажа. Выполнены работы по монтажу внутреннего электроснабжения третьего этажа. Прокладка труб водоснабжения и канализаций, – рассказывает директор Валентина Михно.
Благоустройством дома уже будет заниматься другой подрядчик, который подведёт инженерные сети. А если дом возводит частный застройщик, то он свою территорию будет благоустраивать сам.
Кроме этого, ведётся строительство внутриквартальных дорог, а это порядка более 26 километров. Где-то идут земляные работы, где-то уже уложили щебёночное покрытие и стелется основание. В скором времени планируется начать укладку первого слоя асфальта. Окончание срока в будущем году.
– Инженерные сети микрорайона были построены и введены в эксплуатацию в 2018-2020 годах. Основные сети есть, на сегодня нам осталось подключить их к домам. В целом по ПДП предусмотрено порядка трёх школ разных мощностей 1 500 и 1 200. На данный момент одна школа в застраиваемых кварталах уже вошла в перечень по программе «Комфортная школа» по линии просвещения. Строится реабилитационный центр для детей инвалидов, – говорит руководитель отдела строительства Уральска Асланбек Ибасов.
Чтобы микрорайон не затапливало дождевыми и талыми водами здесь предусмотрено строительство замкнутой арычной системы, которая является накопительной.
– Сейчас мы рассматриваем возможность корректировки проекта, чтобы было полное водоотведение от микрорайона. То есть это будет организованное водоотведение, ливневая канализация, – объяснил руководитель.
В 2018-2020 годах в строящемся микрорайоне были установлены трансформаторы. Но, в связи с тем, что они не были под напряжением, началось их воровство.
– Сейчас отделом ЖКХ идут восстановительные работы: закупка оборудования, восстановление трансформаторов. Подрядчик ТОО «Жайык сити» в августе планирует завершить и поставить их под напряжение, – добавил Ибасов.
Между тем, при строительстве микрорайона возникли некоторые проблемы, с которыми руководство обратилось в мажилисвумен, чтобы она смогла донести их до вышестоящих инстанций.
– Основные проблемы в части реализации социального жилья – это ГЦБ, то есть облигационный заем. Облигационный заем – финансовый инструмент, который позволяет мобилизовать финансовые ресурсы через выпуск заёмщиком долговых обязательств – облигаций. Все дома строятся за счёт облигационного займа. Некоторые дома, к примеру, пятиэтажные, в течение года можно построить, хотя согласно договору соглашения мы должны возвратить кредит по процентной ставке в течение двух лет. А девятиэтажные дома физически трудно построить за два года, на это влияет удорожание строительных материалов, порой даже погодные условия, из-за которых строительство останавливается. За счёт этого строительство переходит на третий год, а возвратное время уже пришло. Мы просим, если есть возможность в Концепции жилищного строительства поменять с двух лет на четыре года окончание строительства, – озвучил Асланбек Ибасов. – Также ещё один вопрос, который касается арендного жилья. Всё идет к тому, что мы сами не будем строить: частник жилье строит, а государство выкупает и передает очередникам. Это хорошая программа, но в данном случае согласно этой Концепции у нас на каждую квартиру выделяется 9,6 млн тенге чистовой отделки. Но на рынке нет квартир по такой цене. В следующем году хотят увеличить на 15 млн, но это тоже недостаточно. Получается, что мы будем выкупать однокомнатную квартиру за 15 млн тенге только для детей-сирот, а куда денутся многодетные семьи, ведь трёхкомнатная квартира минимально стоит от 18-20 млн тенге. В части Концепции лимит тоже надо увеличить с 15 млн до 25 млн тенге. В этом году деньги выделяются, мы запрашиваем у частных застройщиков, вмещаемся ли в лимит примерно в 250 тысяч, они отвечают отрицательно: в чистовой как минимум в 280 тысяч тенге. То есть цена за квадратный метр вырастает в разы. Опять в Концепции нужны изменения в этом плане.