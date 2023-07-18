В мае департамент экономических расследований сообщал о досудебном расследовании в отношении Chia Tai Pharmaceutical по факту создания финансовой пирамиды. На тот момент сумма ущерба составляла 541 миллион тенге. 18 июля в агентстве по финансовому мониторингу информировали, что сумма ущерба на сегодня составляет более 769 млн тенге.
— Компания позиционировала себя как инвестиционная и обещала высокий и стабильный доход. При этом Chia Tai Pharmaceutical привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками, — говорится в сообщении.
Предполагаемый организатор взята под стражу. Досудебное расследование продолжается. Стоит отметить, что в конце апреля сообщалось задержании двух лидеров финансовой пирамиды с похожим названием — Chia Tai Tianqing. Они привлекали вкладчиков в финансовую пирамиду под предлогом инвестиций в развитие биологически активных добавок и других лекарственных препаратов.