Лиса покусала четырёхлетнего мальчика в посёлке Жаманколь. У отца ребёнка неподалёку находится крестьянское хозяйство. Четвёртого июля, когда семья купалась в реке, из камышей внезапно появилась лиса и накинулась на мальчика. Хищницу убили и отправили тушу на исследование. Оно показало, что животное было заражено бешенством. Ребёнка после случившегося доставили в Кобдинскую больницу с укушенными ранами носа, лобной и надбровной области лица. Также у него были поцарапаны бёдра, голени и височная область. Сейчас с малышом всё хорошо, его уже выписали. Но ребёнок продолжает получать прививки от бешенства, профилактическое лечение продлится 28 дней. За мальчиком наблюдает сельский врач.
— 21 день в крестьянском хозяйстве будет карантин. Из посёлка нельзя вывозить скот и завозить туда. Нельзя вывозить мясо, молоко и другие продукты животного происхождения, — рассказал замруководителя управления ветеринарии Актюбинской области Иса Базаров.
Фадида ЗАРИП