iPhone за 500 тысяч тенге хотело купить на госсредства предприятие в ЗКО

О несостоявшейся покупке на своей странице в Instagram сообщил представитель филиала РОО «Әділдік жолы» Бауыржан Ахметжан.

— Мониторинг портала goszakup.gov.kz постоянно выдаёт очень интересные кейсы по ЗКО. К примеру, дорогие кресла для руководителей, квартиры с двумя туалетами для госслужащих и неудобные скамейки для горожан. 19 июня мы нашли объявление ГКП «Ақсайжылуқуат» о закупе телефона сотовой связи за 499 990 тенге. Изучив тех спецификацию, мы сделали вывод, что предприятие закупает флагманский iPhone 14 Pro Max. В тот же день запросили у акима Аксая Арсена Баяндыкова о необходимости смартфона...? – пишет общественник.

12 июля отдел ЖКХ Бурлинского района ответил общественнику, что «Ақсайжылуқуат» отменил тендер и отказался от товара в связи с отсутствием необходимости.

— Для чего нужен был iPhone гендиректору Жасталапу Курманкулову? Докладывать районному акиму о подготовке котельных к зиме? Или звонить ему из маслихата и сообщать о выделенных средствах из казны для асфальтирования аулов Бурлинского района? – задаётся вопросом Ахметжан.

Отметим, что государственным казённым предприятием «Ақсайжылуқуат» Жасталап Курманкулов руководит с 2013 года, а ещё является депутатом областного маслихата восьмого созыва от партии Amanat.