+42: спасатели обратились к алматинцам из-за аномальной жары
1 / 2
В Алматы вторую неделю сохраняется жаркая погода. По данным службы 112, в среду, 19 июля, в городе столбики термометров поднимутся до +40..+42 градусов.
В пресс-службе ДЧС Алматы предупредили, что сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, и напомнили меры безопасности:
при отдыхе в горах не разводить костры, не курить, не бросать горящие спички, окурки;
не стоит включать в одну сеть несколько энергоёмких приборов;
не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время;
призываем воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов.
Не надевайте тёплые вещи. В жаркие дни нужно носить лёгкую одежду светлых цветов.
Головные уборы нужны не только детям. Солнечный удар могут получить и взрослые, поэтому носите панамы, шляпы и бейсболки.
С собой всегда надо носить воду. Если вы соблюдаете питьевой режим, объём жидкости лучше сильно не увеличивать. Не каждый организм способен вывести излишнею жидкость. В среднем нужно пить 1.5-2 литра воды в день.
Кушаем не плотно, налегаем на фрукты и овощи, меньше тяжёлой пищи. Солёное важно исключить, чтобы не было оттёков.
Солнцезащитные крема рекомендуются, но прежде надо обсудить их применение со своим косметологом. Крема могут вызывать аллергию и не подходить вашему типу кожи.
В машине лучше открывать окна, особенно, если среди пассажиров есть дети. Включать кондиционер в транспорте можно, но когда жара сильная – выше 35 градусов.
Дома включать кондиционер не опасно, если он не сильно дует. Если же его нет, то закрывайте шторы и чаще посещайте душ.
Стоит отметить, что аномально высокая температура отмечается во многих уголках планеты. В американской Долине Смерти достигла 53,3 градусов. В Китае 16 июля в западном регионе Синьцзян столбик термометра достиг отметки 52,2 градуса. Европейское космическое агентство ESA предупреждает, что жара захватит весь юг Европы.
По словам учёных, причиной столь высоких температур в мире стало сочетание явления, известного как Эль-Ниньо (природный феномен, для которого характерно аномальное повышение температуры поверхностного слоя воды в центральной и восточной зонах экваториальной части Тихого океана), продолжающихся выбросов углекислого газа и изменений климата.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!