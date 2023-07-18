С шестого марта мелким хулиганством в Казахстане считается и нецензурная брань в общественных местах. Нарушителям теперь грозит штраф в 69 тысяч тенге или арест от пяти до 30 суток. Административная ответственность по мелкому хулиганству наступает, если нецензурная лексика слышна в общественных местах, является выражением неуважения к окружающим, нарушает общественный порядок и спокойствие граждан. В пресс-службе полиции департамента ЗКО сообщили, что за нецензурную брань с марта привлекли к административной ответственности 203 человека. Им, согласно статьи 434 КоАП РК, пришлось заплатить по 20 МРП (69 тысяч тенге).