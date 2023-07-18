Иномарка с VIP-номером кружила по водоёму в ЗКО

Видео распространилось в социальных сетях. На кадрах Toyota Camry с VIP-номером кружит по воде на берегу озера Шалкар.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что правоохранители обратили внимание на нарушителя. Как оказалось, государственный номер принадлежит другому автомобилю.

— По данному факту на водителя 2003 года рождения составлен административный протокол по части третьей статьи 590 КоАП РК, — говорится в сообщении.

Санкция статьи за подложные номера предусматривает штраф в размере 15 МРП (более 50 тысяч тенге).

О наказании за езду по водоёму не сообщается. Вода в Шалкаре, согласно открытым данным, хоть и непригодна для питья, но там водятся рыба и птицы.