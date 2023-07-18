В Алматы растёт четыре миллиона деревьев, 84 тысяч из них признаны аварийными. Глава отдела мониторинга и управления зелёным фондом управления экологии Нурлан Куттыбаев рассказал, что в прошлом году вырубили шесть тысяч больных деревьев, вместо них посадили 68 тысяч саженцев. В этом году под топор пойдут 16 925 деревьев, вместо них высадят 169 250 тысяч саженцев. Больные деревья вырубают 33 бригады, это более 180 человек. Перед уничтожением дерево осматривают биологи.
— Визуально не всегда можно определить, здоровое дерево или аварийное. Поэтому есть специальный прибор – возрастной бурав, который позволяет определить наличие гнили в сердцевине дерева или в корнях. Возраст зелёных насаждений в городах ниже, чем в дикой природе. Потому что в городе деревья впитывают тяжёлые металлы и подвергаются различным механическим повреждениям. И при шквальных ветрах и других аномальных погодных условиях больные деревья могут упасть и нанести ущерб зданиям, сооружениям, а также привести к человеческим жертвам, — сказал заведующий отделом биологической защиты растений КазНИИ защиты и карантина растений имени Жиембаева Нуржан Мухамадиев.
В прошлом году сообщалось, что в основном аварийные деревья находятся в центральной части города и в спальных районах.