Какие специальности выбирают казахстанские абитуриенты
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в своём Telegram-канале сообщил, что больше всего абитуриенты хотят поступать в алматинские вузы – 25 тысяч. В столичные учебные заведения заявления направили 12 тысяч и 3,5 тысячи человек изъявили желание поступить в университеты Карагандинской области.
Среди направлений популярными оказались:
педагогические науки — 17 тысяч заявлений,
инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли — 12 тысяч,
информационно-коммуникационные технологии — 9 тысяч заявлений.
— Что касается группы тысяч образовательных программ, то количество требуемых материалов на «Информационные технологии» — 7. Далее идет «Подготовка физической культуры» — 3,7 тысячи заявлений. На первом месте оказалась «Медицина», её выбрали уже 2,8 тысяч абитуриентов, — сообщил министр.
Приём заявлений на конкурс по присуждению образовательных грантов продлится до 20 июля. Документы можно подать онлайн в формате еGov, так и офлайн – через приёмные комиссии вузов. Также будет работать виртуальная приёмная комиссия вузов.
Напомним, что в ЗКО единое национальное тестирование сдали более девяти тысяч раз, высший балл набирали ученики лицеев и частных школ.
