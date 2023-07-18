Радио отключат на день в Казахстане

Национальный оператор «Казтелерадио» предупредил, что 19 июля с 3:00 до 17:00 приостановит телерадиовещание спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Это связано с планово-профилактическими работами. Они необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, пояснили в «Казтелерадио».