Соответствующий проект постановления акимата региона опубликован на портале «Открытые НПА».
— На основании заключения областной ономастической комиссии от 13 июля 2023 года, с учётом мнения населения акимат ЗКО постановляет и областной маслихат решил переименовать Трекинский сельский округ района Байтерек на сельский округ Байконыс, село Трекино – на село Байконыс, — говорится в документе.
Постановление вступит в силу по истечении 10 календарных дней после официального опубликования. Проект доступен для публичного обсуждения до 31 июля. Пояснительная записка к нему отсутствует. За сутки проект посмотрели чуть более 200 раз, поставили один одобрительный значок и два дизлайка.