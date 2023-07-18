Видео несчастного животного опубликовал блогер Ербол Едилов в своём Telegrаm-канале.
— На месторождений Мангистауской области в розливах нефти гибнет скот. Почему месторождение не огораживают? — задаётся он вопросом.
Как оказалось, разлив произошёл ещё в 2020 году из скважины NSH-P1 на участке «Шалба», который находится в государственной собственности. В департаменте экологии региона заявили, что направляли письма в акимат, инспекцию ветеринарного контроля, министерство энергетики и правоохранительные органы. Последние в тот же год дело закрыли. Сейчас Минэнерго выставили землю на аукцион, победителем стало ТОО ARK Petroleum. Теперь компания должна провести очистку и рекультивацию территории. Работы проконтролируют экологи.