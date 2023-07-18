Нераспечатанную модель iPhone 2007 года продали на аукционе за рекордные 190 тысяч долларов, сообщает издание «Коммерсант». Последнее рекордное значение торгов — 63 тысячи долларов. Такую сумму за эту модель отдали в феврале. Аукционный дом объясняет рост стоимости лота тем, что iPhone первого поколения памятью 4 гигабайта выпускали в ограниченной линейке. На покупку подали 28 заявок. В результате она ушла по цене, почти в 400 раз превышающей первоначальную стоимость в 10 тысяч долларов. Впервые модель выпустили, когда Apple возглавлял Стив Джобс. Компания прекратила выпуск смартфонов с памятью 4 гигабайта спустя два месяца после начала продаж из-за непопулярности среди покупателей.