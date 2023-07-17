По данным «Казгидромета», 18 июля на западе, севере и востоке ЗКО ожидаются гроза, днём град и шквальный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
  • В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +22..+24 градусов, ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Атырау будет дождь. Днём будет +26..+28 градусов, ночью +18..+20 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют дождь. Днём ожидается до +23..+25 градусов. Ночью похолодает до +13..+15 градусов. Ветер до 15 метров в секунду.
  • В Актау — дождь. Днём столбики термометра покажут +26..+28 градусов, ночью опустятся до +20..+22 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +36..+38 градусов, ночью похолодает до +23..+25 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.