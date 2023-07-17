Ударил ножом в живот: в деле о смерти акима поставил точку суд Актобе

Преступление произошло 11 декабря прошлого года в Сарыхобдинском сельском округе Алгинского района Актюбинской области. Во время ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, фермер ударил ножом в живот акима сельского округа. Тот скончался из-за обильного внутреннего кровотечения.

Крестьянина обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего. Акиму было 36 лет.

17 июля Алгинский районный суд вынес по этому делу приговор. Прокурор просил назначить подсудимому 9 лет колонии. Суд учёл его чистосердечное раскаяние, наличие несовершеннолетних детей, а так же то, что он возместил потерпевшей стороне моральный ущерб в размере 25 000 000 тенге.

Отягчающим обстоятельством стало совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Алгинский районный суд приговорил фермера к восьми годам лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.

Фарида ЗАРИП