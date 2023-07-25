Две смертельные аварии произошли на одной улице в Уральске

Оба жутких ДТП произошли сегодня, 25 июля, в районе второго рабочего посёлка — на пересечениях улиц Курмангалиева — Кокшетауская и Махамбет акына — Кокшетауская.

Фото с ДТП на улице Курмангалиева

По словам водителя иномарки, он ехал по Курмангалиева в сторону Шолохова. Ему на встречу ехал мотоцикл, который задел автомобиль.

Фото с ДТП по улице Курмангалиева

— Мотоцикл не остановился и поехал дальше на красный сигнал светофора. Слева с улицы Кокчетавская выезжал ВАЗ-2114 и мотоциклист врезался в него. Я и пассажиры моей машины целы, — говорит водитель иномарки.

По словам очевидцев, водителя мотоцикла забрала неотложка, а его пассажирка скончалась на месте аварии. В пресс-службе управления здравоохранения подтвердили гибель женщины. Её личность не установили, на вид ей около 40 лет.

Между тем, на пересечении улиц Махамбет акына и Кокшетауская мопед столкнулся с Toyota Alphard. Как сообщили в департаменте полиции, водитель мопеда, мужчина 1961 года рождения, скончался на месте ДТП.

В департаменте полиции ЗКО обещали позже прокомментировать аварию на улице Курмангалиева.

Фото ДТП по улице Махамбета Акына